Оккупанты обещают, что проект игорной зоны "Золотой берег" реализуют к 2024 году

18:00 28.04.2020   Крым

Проект игорной зоны "Золотой берег" на южном берегу Крымского полуострова будет реализован к 2024 году. 

Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра экономического развития оккупированного Крыма Анушаван Агаджанян.

"Срок реализации инвестиционного проекта "Строительство казино с гостиничным комплексом" - с 1-го квартала 2020 года по 1-й квартал 2024 года. Инвестиционный проект реализуется в сроки, установленные календарным планом, находится на стадии заключения договоров аренды", - сообщил Агаджанян.

По его словам, в адрес министерства не поступали обращения от инвестора о необходимости корректировки сроков реализации инвестпроекта или принятия дополнительных мер на обеспечение его реализации. Агаджанян отметил, что инвестпроект реализуется при поддержке властей республики, за ним закреплен персональный проектный менеджер - Корпорация развития оккупированного Крыма.

В конце 2019 года заместитель председателя совета министров - министр финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико сообщила, что Совет по улучшению инвестиционного климата оккупированного Крыма одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма, который представила компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов". Общая сумма инвестиций составляет 3 млрд рублей.

Ранее сроки реализации проекта не назывались. В октябре 2019 года глава т.н. "крымского парламента" Владимир Константинов сообщал журналистам, что строительство игорной зоны может занять два года.



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