Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
|17:45 28.04.2020
|Молдова
Молдова с 15 мая может возобновить регулярные коммерческие рейсы, поскольку чрезвычайное положение скорее всего продлевать не будут.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после еженедельного совместного заседания с президентом и спикером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Кику отметил, что на этой неделе правительство рассмотрит возможность возобновить с 15 мая регулярные авиарейсы.
"Понятно, что этот вопрос нужно еще обсуждать, но мы уже говорим об этом", — подчеркнул Кику.
По словам Кику, учитывая нынешнюю ситуацию с заболеваемостью, правительство не потребует продлить режим чрезвычайного положения.
"Но это зависит еще от того, что произойдет на следующей неделе", — сказал Кику.
Напомним, что 17 марта Молдова полностью приостановила авиасообщение со всеми странами за угрозы распространения коронавируса. Во время чрезвычайного положения позволили летать только чартерным рейсам, одобренным комиссией по чрезвычайным ситуациям.
С понедельника в Молдове возобновили работу магазины, кроме рынков и торговых центров. Также людям разрешили прогулки в парках с соблюдением дистанции.
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