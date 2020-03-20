Сучасна українська система спостереження та розвідки «Селена-Х» / Фото

17:30 28.04.2020   Украина

Фахівці державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» (ДП «НДІ «Квант») розробили сучасну інфрачервону систему спостереження й розвідки (ІЧССР) «Селена-Х». 

Це пасивний інфрачервоний локатор кругового огляду, призначений для освітлення повітряної, наземної чи надводної обстановки через реєстрацію власного теплового випромінювання об’єктів і фонів. Він працює в режимі кругового огляду довкілля, розвідування цілефонової обстановки, пошуку й виявлення цілей, пише Defence Express.

До слова, морські комплекси інфрачервоних систем спостереження та розвідки вже встановлені на кораблях ВМС провідних держав світу. Зокрема США, Франції, Російської Федерації, Китаю. Відома європейська фірма SAGEM рекламує корабельні комплекси інфрачервоної системи спостереження й розвідки VAMPIR, EOMS NG та продовжує розроблення в цьому напрямку, що є перспективними й активно розвиваються. Морські ІЧССР особливо актуальні для виявлення протикорабельних ракет, що летять на низьких і наднизьких висотах, а сухопутні – для виявлення БПЛА. Також ці системи мають особливе значення у протидії асиметричним загрозам.


Інфрачервона система спостереження й розвідки «Селена-Х»
Круговий огляд навколишньої обстановки – непомітний для противника

Принцип дії системи «Селена-Х» полягає в тому, що круговий огляд навколишньої обстановки здійснюється у пасивному режимі через виявлення власного теплового випромінювання цілей. Пасивний режим робить її непомітною для противника. Тому на таку систему покладено завдання, які або не вирішують, або погано вирішують радіолокаційні засоби.

Цій сучасній інфрачервоній системі спостереження й розвідки притаманні всі переваги пасивних локаторів. Вона не має випромінювального ефекту. У кризових ситуаціях опромінення радара може бути сигналом активізації дій іншої сторони.


Інфрачервона система спостереження й розвідки «Селена-Х»

Систему «Селена-Х», як панорамний датчик зображення з високою роздільною здатністю, можна ефективно використовувати для спостереження й розвідки довкілля; виявлення низьковисотних і наднизьковисотних засобів повітряного нападу, особливо протикорабельних ракет, що летять на низькій висоті (5… 15 м) над поверхнею моря; ідентифікації цілей; моніторингу використання власних засобів вогневого ураження; документування відеозображення.

Особливістю системи «Селена-Х» є здатність працювати в умовах радіоелектронної протидії або в режимі радіомовчання, що забезпечує прихованість її дій. А також виявлення цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання (ракети, БПЛА). Вона має гнучку блочно-модульну побудову, приладовий склад якої визначають умови розміщення й використання на об’єкті.

Спроєктовано та виготовлено прототип ІЧССР для іноземного замовника й відпрацьовують варіанти її розміщення на перспективних кораблях ВМС України.



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