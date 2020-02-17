Російська Федерація та Китайська Народна Республіка поширюють неправдиву інформацію стосовно того, що країни-члени НАТО не підтримують один одного в питанні протидії пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на телеконференції, пише "Радіо Свобода".

"Російські та китайські представники стверджували, що союзники по НАТО не підтримують один одного у протидії пандемії COVID-19, що наші країни не здатні захищати своїх людей похилого віку і що союзники по НАТО відповідальні за поширення вірусу. У нас є кілька прикладів заяв, зроблених у Москві та Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв'язкам між країнами НАТО", – твердить Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що нещодавно відбулася телеконференції, учасниками якої стали міністри оборони всіх країн-членів Альянсу. На ній глави відомств домовилися нарощувати та прискорювати спільну роботу в цьому питанні.

"Тільки спільними силами ми і можемо забезпечувати доставку хворих через кордони, перевозити матеріали та медичне обладнання. Твердження зворотного – це неправильні твердження", – заявив генеральний секретар Альянсу.

Також на телеконференції Столтенберг відповів на декілька запитань журналістів, які стосувалися присутності військ НАТО на східному фланзі Північноатлантичного союзу. Зокрема генсек підтвердив, що Альянс продовжуватиме розміщення своїх підрозділів на території держав Балтії.

"Це не тільки слова, а й справи. Бойові підрозділи союзників дислоковані в Литві, Латвії, Естонії та Польщі. Авіація НАТО продовжує патрулювання повітряного простору над цими країнами. Триває патрулювання військових кораблів НАТО в Балтійському морі", – відзначив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, глави міністерств закордонних справ країн-членів НАТО провели відеоконференцію, під час якої обговорили колективні дії для боротьби з пандемією коронавірусу.

Столтенберг розповів, як збройні сили Альянсу підтримують країни в умовах епідемії коронавірусу. Військово-транспортні літаки НАТО забезпечують перевезення медичних вантажів. Польові військові госпіталі та лікарні в Німеччині приймають пацієнтів з Франції та Італії. Військовослужбовці проводять дезінфекцію в громадських місцях.

Також, за словами Столтенберга, НАТО має продовжувати забезпечувати військову безпеку членів Альянсу, тому глави дипломатичних відомств обговорять так само боротьбу з тероризмом, з тим, щоб кризою у зв'язку з епідемією не скористалися радикальні рухи.

Україна зверталася за допомогою до НАТО у боротьбі з коронавірусом. Такий пакет допомоги вже отримав попередню схвалення в керівництві Альянсу.