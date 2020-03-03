Беспорядки в центре по приему и идентификации мигрантов на острове Самос продолжаются второй день подряд.

Ситуация обострилась настолько,что на место был вынужден выехать министр по делам миграции и убежища, пишет издание Русские Афины.

Согласно местному веб-сайту samos24.gr, в течение 24 часов вспыхнули четыре пожара, первый из которых произошел в воскресенье днем.

По данным местных СМИ, отношения между различными национальными группировками в лагере уже давно далеки от мирных. Но на этот раз разборки между бандами из разных стран перешли на уровень массовых беспорядков.

Противоборствующие группировки устроили массовые драки, в процессе которых вспыхнули 4 пожара. Они приобрели угрожающий характер из-за наличия горючих материалов и газовых баллонов (для газовых плит и отопления), которые находились внутри палаток и домов.

По данным ЕРТ, 10 домов и несколько палаток были сожжены, семь человек были арестованы в воскресенье.

Неправительственная организация «Врачи без границ» в своем твиттере заявила, что после пожара около 100 человек остались без крова после того, как их палатки были сожжены. Часть лиц, потерявших жилье, была перемещена на местный стадион.

В лагере, первоначально рассчитанном на 648 человек, проживает более 8000. Наибольшие проблемы, как в прочем и в других лагерях в Греции, создают афганцы.

Сообщается, что мэр Восточного Самоса Георгиос Станцос беседовал по телефону с министром гражданской защиты Михалисом Хризохоидисом и заместителем министра гражданской защиты Никосом Хардалиасом.

Мэр сообщил о ситуации, которая происходит в последние часы в KYT Самоса. Он также потребовал высылки мигрантов со своего острова и их перевода непосредственно на материк. Кроме того, мэр потребовал увеличения числа полицейских на Самосе, опасаясь расширения конфликта между иммигрантами.

Между тем утром в 11:00 в лагере для подростков вспыхнул еще один пожар. Согласно информации, параллельно с пожарами происходят массовые столкновения между африканцами и афганцами, живущими в лагере. Пока в основном это бросание камней в своих противников, но зафиксированы также и случаи использования холодного оружия. Сообщается, что в понедельник полиция арестовала 30 человек, из них 9 человек были доставлены в прокуратуру.

Министр по делам миграции и убежища Греции Панайотис Митаракис сообщил, что он выедет во вторник, 28 апреля, на остров «разбираться в ситуации».