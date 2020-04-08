Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиль Джемаденов, который отбывает наказание в российской колонии Башкорстана, позвонил семье и рассказал, что содержится в штрафном изоляторе.

Об этом рассказала супруга крымчанина Лиана Белялова в комментарии «Крымской солидарности», пишет Крым.Реалии.

«Поведал о том, какие условия в колонии. Мы и до этого знали, какие там жесткие условия. Говорит: «Меня вывели на 10 минут из ШИЗО, сейчас опять заведут обратно». Опять продлили на 15 дней ШИЗО и неизвестно, когда это закончится», – рассказала женщина.

По ее словам, супруг также сообщил о том, что «его выводят в библиотеку, где есть большой выбор книг. На протяжении всего дня читает Коран».

Ранее жены пяти фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» обратились к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за давления на мужей в российском заключении и длительного содержания в ШИЗО.

Реакции российского омбудсмена на это обращение не последовало.

Верховный суд России 24 декабря 2019 года изменил приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом, Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам данного дела в июне 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.