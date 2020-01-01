Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
|16:00 28.04.2020
|Грузия
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Грузии со стабильного на негативный.
Долгосрочный международный рейтинг подтверждён на уровне «BB», пишет издание Бизнес.Грузия.
Специалисты Fitch полагают, что спад ВВП Грузии на фоне пандемии коронавируса составит 4.8% в 2020-м. В пресс-релизе говорится о «значительном шоке для маленькой и открытой экономики Грузии – с большой зависимостью от туризма».
В 2021 году рост грузинской экономики составит 4.3%, - полагают аналитики Fitch.
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