Провалы российского истребителя Су-57 объясняются сворачиванием работ по опытно-экспериментальному прототипу советского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель»).

Как пишет ghall.com, об этом сообщило издание The National Interest.

В американском журнале уверены, что если бы не решение о прекращении работ по МиГ-1.44, принятое из-за недостатка финансирования, то Россия в настоящее время обладала бы действующим истребителем пятого поколения, а не несколькими опытными образцами Су-57.

Издание отмечает, что недостатки МиГ-1.44 МФИ можно было бы устранить в разумные сроки, а в качестве аргумента верности своих выводов приводит первый китайский серийный истребитель пятого поколения J-20, созданный частично на основе советского самолета.

В декабре 2019 года в Китае российские Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В августе 2019 года летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа МиГ-1.44 МФИ был замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).

Следует уточнить, что на сегодняшний день на вооружении России нет серийных истребителей Су-57 – ближайшая поставка, по ранее сделанным сообщениям, состоится в мае, однако, на текущий момент каких-либо комментариев на этот счёт нет.