В Средиземное море отправилась российская подлодка с крылатым ракетами
|15:00 28.04.2020
|Крым
Подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота страны-агрессора отправилась в дальний поход, в рамках которого пополнит состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Как пишет flot.com, об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" вышла в дальний поход в Средиземное море. Ожидается, что подлодка пройдет черноморские поливы сегодня вечером (27 апреля – ред.)", – заявил собеседник агентства.
Информация о том, что "Ростов-на-Дону" в ближайшее время отправят в дальний поход, появилась на прошлой неделе. Обычно в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся две ДЭПЛ проекта 636.3, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр".
"Ростов-на-Дону" – вторая подлодка проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") в серии из шести субмарин, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Ее приняли в состав ВМФ в декабре 2014 года.
Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".
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