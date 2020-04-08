ЧФ России провел учебную ракетную атаку корабельной группы
|14:40 28.04.2020
|Крым
Черноморский флот России провел учение по нанесению ракетного удара по тактической группе кораблей условного противника.
В учениях приняли участие ракетный корабль «Ингушетия» и ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец», пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
По замыслу учения, моряки отрабатывали способы уничтожения корабельной группы условного противника из разных районов Чёрного моря с использованием ракетного оружия различных типов.
Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородной тактической группы, а также провели учение по связи и противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем, выполнили расхождение из строя в назначенные районы для выполнения условной комбинированной ракетной атаки
«Экипажи кораблей флота успешно выполнили задачу по уничтожению условного противника противокорабельными ракетами типа «Калибр» и «Москит». При этом, при условии разных дистанций до целей и времени пусков, а также разных типах ракет, экипажи добились одновременного расчётного поражения целей», – добавили в пресс-службе.
Ракетное оружие было применено с борта кораблей и катеров электронным способом без практического запуска ракет.
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