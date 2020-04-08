Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму выросло на 9.

Об этом сообщил. т.н "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек – это Ялта, известный очаг семейный. Один человек из Алуштs с пневмонией и один человек – Симферополь, сотрудница Республиканской детской клинической больницы», – сообщил Аксёнов.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму по информации оккупантов составило 79, из них 29 человек выписаны с выздоровлением. Накануне было зарегистрировано еще пять случаев инфицирования COVID-19 в Севастополе, в городе вводят обязательный масочный режим.

До 30 апреля в Крыму действует режим "повышенной готовности", который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг. Оккупационные власти также рассмотрят возможность открытия спортзалов для тренировок по неконтактным видам спорта.