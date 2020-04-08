За сутки COVID-19 выявлен еще у 9 крымчан, из них 7 - в Ялте
|14:20 28.04.2020
|Крым
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму выросло на 9.
Об этом сообщил. т.н "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек – это Ялта, известный очаг семейный. Один человек из Алуштs с пневмонией и один человек – Симферополь, сотрудница Республиканской детской клинической больницы», – сообщил Аксёнов.
Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму по информации оккупантов составило 79, из них 29 человек выписаны с выздоровлением. Накануне было зарегистрировано еще пять случаев инфицирования COVID-19 в Севастополе, в городе вводят обязательный масочный режим.
До 30 апреля в Крыму действует режим "повышенной готовности", который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг. Оккупационные власти также рассмотрят возможность открытия спортзалов для тренировок по неконтактным видам спорта.
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