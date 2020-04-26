В субботу, 25 апреля, в оккупированной РФ Керчи в районе центрального рынка состоялся митинг предпринимателей, деятельность которых из-за угрозы распространения COVID-19 была приостановлена с 28 марта.

Они протестовали против того, что людям, реализующим товары, которые не входят в список «первой необходимости», все равно приходится оплачивать торговую площадь, пишет ghall.com со ссілкой на информацию крымских СМИ.

Предприниматели сообщают, что из-за сбора, который не был санкционирован администрацией, им вместо помощи полиция выписала штрафы. Кроме того, ни один чиновник или представитель руководства рынка так и не вышел к предпринимателям.

В свою очередь глава оккупационной администрации Сергей Бороздин уже заявил, что с предпринимателями была проведена «разъяснительная работа» по поводу принимаемых мер в части поддержки малого бизнеса. И арендаторов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, даже могут освободить от арендной платы на период введения ограничительных мер.

Проведение сессии Керченского «городского совета», на котором могут рассмотреть этот вопрос, запланировано на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Аксенов грозит ужесточением ограничительного режима в оккупированном Крыму.

Фото с сайта ghall.com