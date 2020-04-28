Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель

13:40 28.04.2020   Средиземноморский регион

Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу.

Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить, пишет ghall.com.

С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю – крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен.

Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут быть исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.

Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда – 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда.

У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура – их более сотни.

Поставки нефти в Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию превышают спрос на 50 млн баррелей в неделю. Эти объемы уходят в коммерческие хранилища, которые уже забиты под завязку. Возможно, уже в мае, экспортировать нефть будет просто некуда, жаловался в середине апреля председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.

В Индии нефтеперерабатывающие заводы уже использовали 95% мощностей для хранения. Нигерия объявила, что вынуждена сокращать добычу, потому что нефть некому продать и негде хранить.

«Мы приближаемся к развязке, – говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. – Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели».

В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени – около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая – началу июня», – говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира.

Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», – объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля.

Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть, рассказал Reutersпредставитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
19:40 28.04.2020
В России снижаются объемы поставок рыбной продукции
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:10 28.04.2020
Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
20:15 28.04.2020
Оккупанты накормили крымских школьников консервами с червями / Фото
20:00 28.04.2020
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд