На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

В ходе учения дежурной сменой Центра управления флотилии было организовано управление силами и средствами ПВО, в том числе расчетами дивизиона ракетного комплекса «Бук-М3», для отражения ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи, пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения были выявлены бомбардировщики условного противника, направленные в район базирования кораблей флотилии.

По сигналу из Центра управления флотилии, средства ПВО кораблей и береговых войск были приведены в готовность к применению, организован приём и анализ данных по воздушной обстановке. Для поддержки береговых и надводных сил с воздуха были з

2. В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» провёл учение по эвакуации экипажа с надводного корабля при угрозе его гибели с использованием индивидуальных и коллективных спасательных средств.

По замыслу учения корабль в ходе боевых действий получил критические повреждения и стал погружаться под воду. Командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть корабль. Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена патрульная лодка, с помощью которой доставили на берег матросов, находящихся в воде.

В ходе учения моряки также отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, способные длительное время поддерживать температуру тела человека, при нахождении в холодной воде.

адействованы два самолёта СУ-30 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

При подходе воздушных целей противника на рубеж поражения, они были условно уничтожены из зенитных, артиллерийских и других средств противовоздушной обороны.

3. В Дагестане боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии Южного военного округа выполнили задачи по противодиверсионной обороне пункта базирования кораблей.

Военнослужащие подразделения ПДСС выполнили патрулирование прибрежной зоны пункта базирования на противодиверсионном катере. Во время патрулирования при помощи специальной аппаратуры, на дне был обнаружен неизвестный предмет. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был поднят на поверхность.

Также военнослужащими отряда ПДСС были отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования, а также проведен поиск возможных диверсионных средств и подводных тайников.

Также во время тренировки пловцы отработали элементы визуальной связи на глубине и провели мероприятия по слаженности действий водолазных пар.

4. В ближайшей перспективе на снабжение частей и экипажей кораблей ВМФ России поступит новая модификация универсального морского ножа НМУ.

В соответствии с тактико-техническими требованиями ВМФ, подмосковным предприятием «КАМПО» в 2019 году была завершена инициативная разработка ножа морского универсального (НМУ), который предназначен для работ по подготовке имущества, используемого в ходе швартовных операций, такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ личным составом кораблей, судов и береговых частей ВМФ, пишет ЦАМТО.

Особенностью ножа является наличие специального инструмента – стриппера – на вспомогательном клинке, обеспечивающего подрезание и снятие изоляции с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также наличие свайки, позволяющей выполнять такелажные работы с растительными и синтетическими канатами и тросами.

В настоящий момент проводятся мероприятия по принятию ножа НМУ на снабжение ВМФ России. В рамках подготовки серийного производства изготавливается современная технологическая оснастка, готовится выпуск первой установочной партии новых изделий. С 2020 года планируется поставка ножей по государственному контракту, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.