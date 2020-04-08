Так называемый «вриогубернатора» Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 5 новых случаев заражения COVID-19.

Среди инфицированных строители объектов на Бельбеке и военного инфекционного госпиталя в Омеге, а также медсестра инфекционной больницы, пишет flot2017.

«У нас сегодня плюс пять подтвердившихся диагнозов коронавирусной инфекции. Два из них – это то, что мы всегда говорили, это понятная ситуация, это два пациента городской больницы №9 – бывшие пациенты больницы имени Даши Севастопольской», — уточнил Развожаев.

На строительстве инфекционного госпиталя в районе Омега, который ведут военнослужащие минобороны и ЧФ государства-оккупанта, заболел военный.

На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Скорее всего мужчина заразился в местном хостеле на улице Отрадная, 18. Он проживал в комнате с 13 строителями. Уже известно, что 3 из них госпитализированы с признаками ОРВИ в инфекционную больницу. Остальные находятся на обсервации в военном госпитале в Омеге. Строительная площадка переведена в режим обсервации, разбит палаточный городок, но строительство не прекращатся.

Всего на строительстве инфекционного госпиталя работают 700 человек в две смены, в том числе 200 севастопольцев, которые проживали дома.

Отметим, что строительство данного госпиталя ведут военнослужащие военно-строительного комплекса Минобороны РФ и инженерных подразделений ЧФ РФ. Госпиталь рассчитан на 60 коек. Площадь застройки — более 3 тыс. кв.м. Плановая дата сдачи объекта — 15 мая.

В инфекционную больницу с коронавирусом попал военный строитель со стройки на Бельбеке. Там также обустроен обсерватор. Около 80 строителей изолированы в стройлагере из вагончиков. На Бельбеке ведет строительство аэродрома.

И коронавирус подтвердился у медсестры инфекционной больницы.

Всего с начала года в оккупированном Севастополе зафиксирован 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. 26 пациентов проходят лечение.