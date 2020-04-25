25 апреля, в 9:42 вертолет российский вертолет Ми-26 разбился при посадке в Тазовском районе Ямала.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, рейс выполняла авиакомпания “Абакан авиа” по маршруту Новый Уренгой – газовое месторождение “Ванкор” (Красноярский край). В больницу доставили 8 человек, пишет ghall.com.

Очевидцы опубликовали в сети видео аварии. На видео отчетливо видно, как судно, вплотную приблизившись к земле, сначала коснулось снега хвостом и тут же завалилось на правый борт, у него отвалилась хвостовая часть. В конце ролика над местом крушения, которое закрыто от обзора вагончиком, разлетаются осколки винтового оборудования.

По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки всего 20 метров. На борту находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СКРФ проводит по факту крушения доследственную проверку.

Пассажиров и членов экипажа вертолета, бортом санавиации доставили в Новоуренгойскую больницу. Сейчас ими занимаются врачи. По предварительной информации, у одного человека зафиксирован перелом позвоночника, множественные ушибы, выраженный болевой синдром. У второго – переломы двух ребер, ушибы. Состояние этих пациентов средней степени тяжести.