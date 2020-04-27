В России взорвали полковника МВД / Фото
|12:20 28.04.2020
|Россия
В Волгограде произошел взрыв — по предварительным данным, сработало взрывное устройство в автомобиле 69-летнего полковника МВД РФ в отставке.
Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ghall.com со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщили сайту V1.RU в следственном управлении СК России, в результате происшествия пострадал полковник МВД в отставке.
“По предварительным данным, мощный взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства”, – сказано в сообщении.
По данным Telegram-канал Life Shot, на месте взрыва обнаружены осколки гранаты.
По словам местных жителей, в Дзержинском районе силовики оцепили всю улицу Хорошева в границах от комплекса «Девичья башня» до АЗС
Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. Как сообщил РИА Новости другой источник в экстренных службах, при взрыве один человек погиб.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Фото с сайта ghall.com
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