В Волгограде произошел взрыв — по предварительным данным, сработало взрывное устройство в автомобиле 69-летнего полковника МВД РФ в отставке.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ghall.com со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщили сайту V1.RU в следственном управлении СК России, в результате происшествия пострадал полковник МВД в отставке.

“По предварительным данным, мощный взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства”, – сказано в сообщении.

По данным Telegram-канал Life Shot, на месте взрыва обнаружены осколки гранаты.

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Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. Как сообщил РИА Новости другой источник в экстренных службах, при взрыве один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фото с сайта ghall.com