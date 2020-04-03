НВК “Іскра” розпочала серійне виробництво контрбатарейних радарів на замовлення української армії

12:00 28.04.2020   Украина

Вже незабаром українська армія поповниться серійними контрбатарейними радарами 1Л220УК від НВК “Іскра”.

На сьогодні відбувається серійне виробництво контрбатарейних радарів 1Л220УК. Про це в коментарі Defense Express повідомив директор КП “НВК “Іскра” Юрій Пащенко. Передає Національний Промисловий Портал.

Станом на сьогодні “Іскра” вже розпочала серійне виробництво замовлених вітчизняним оборонним відомством контрбатарейних радарів 1Л220УК. Паралельно з цим відбувається наладка технологічних процесів на новому обладнанні, яке було придбане під виробництво саме цих виробів.

“Ми розраховуємо до кінця поточного року здати один з серійних зразків для Міноборони України. Наступна станція буде виготовлена з певним зсувом, через поточний карантин, на початку наступного року. Однак ми розраховуємо, що ЗСУ замовить у нас не декілька машин, а хоча б, так як це передбачалося з початку — до десяти. Це пов’язано з особливістю виробництва такої специфічної високотехнологічної техніки. Тут не можна замовити дві-три одиниці, потім зробити паузу на кілька років і дозамовити ще. До того ж, безперервність роботи впродовж кількох років поспіль, дозволить нам підготувати наступну модель станції контрбатарейної боротьби, яка вже є в наших планах. Вона матиме тактичне застосування”, – повідомив Юрій Пащенко.


Характеристики контрбатарейного радара 1Л220УК від НВК “Іскра”

Окрім того, директор підприємства зазначив, що для початку серійного виробництва на “Іскрі” освоєно нові технології та залучені нові ділянки виробництва. Також для реалізації виробничої програми набраний персонал і проведено відповідне навчання.

Нагадаємо, контрбатарейний радар 1Л220УК, який виготовляється КП “НВК “Іскра”, яке входить до складу ДК “Укроборонпром”, навесні 2019 року успішно пройшов державні випробування і восени того ж року був прийнятий на озброєння ЗС України.

Цей радар призначений для визначення координат позицій артилерії та стартових майданчиків ракетних комплексів противника. Завдяки антенній решітці, яка працює в мікрохвильовому діапазоні, радар виявляє снаряди, що летять у бік своїх сил, а потужна система обробки вибудовує траєкторії їхніх польотів та визначає координати позицій, звідки був зроблений постріл. Це дає змогу визначити на великих відстанях точне місцеперебування ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів.

Станція базується на двох машинах – антенно-апаратній та машині управління з робочими місцями для персоналу. Така роздільна побудова значно посилює захист персоналу від ураження протирадіолокаційними ракетами та снарядами в умовах ведення бойових дій. Персонал також може виконувати свої функції за допомогою виносного робочого місця, яке може перебувати в захищеному місці.



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