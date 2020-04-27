Над Синаем разбился вертолет российского производства, погиб весь экипаж

11:40 28.04.2020   Россия

Вертолет ВВС Египта потерпел крушение над Синайским полуостровом. 

Об этом сообщают израильские СМИ, пишет ghall.com.

Инцидент произошел недалеко от границы с Ливией. На борту «Ми-17», российского производства, находились четыре человека, все они погибли.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Индии потерпел крушение истребитель российского производства.



Ще на цю тему:

15:20 28.04.2020
Российский истребитель Су-57 признали провальным проектом
09:50 21.04.2020
Винищувач Росії провів "непрофесійне" перехоплення розвідувального літака ВМС США
18:00 17.03.2020
В России создадут "воздушный штаб звездных войн"
11:30 17.03.2020
В России военный вертолет обстрелял жилой дом
19:40 11.03.2020
В Таганроге начались летные испытания обновленного Ту-95МС
14:41 07.02.2020
В Росії об’єднують компанії “Су” та “МіГ”
20:15 15.01.2020
В России из старых пассажирских сделают новые противолодочные самолеты
08:45 25.12.2019
В России завод сорвал контракт на производство военных самолетов
11:45 24.12.2019
У Росії розбився винищувач п'ятого покоління У Росії розбився винищувач п'ятого покоління
12:15 25.11.2019
Новейший российский ударный вертолёт не может пройти испытания
13:15 21.11.2019
В России продолжат работы по корабельному вертолету Ка-52К, несмотря на отсутствие носителей
21:10 19.11.2019
Россия сняла с консервации и отправила на модернизацию сверхзвуковой бомбардировщик
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
19:40 28.04.2020
В России снижаются объемы поставок рыбной продукции
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:10 28.04.2020
Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
20:15 28.04.2020
Оккупанты накормили крымских школьников консервами с червями / Фото
20:00 28.04.2020
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд