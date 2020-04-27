Над Синаем разбился вертолет российского производства, погиб весь экипаж
|11:40 28.04.2020
|Россия
Вертолет ВВС Египта потерпел крушение над Синайским полуостровом.
Об этом сообщают израильские СМИ, пишет ghall.com.
Инцидент произошел недалеко от границы с Ливией. На борту «Ми-17», российского производства, находились четыре человека, все они погибли.
Причина катастрофы пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Индии потерпел крушение истребитель российского производства.
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