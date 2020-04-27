Вертолет ВВС Египта потерпел крушение над Синайским полуостровом.

Об этом сообщают израильские СМИ, пишет ghall.com.

Инцидент произошел недалеко от границы с Ливией. На борту «Ми-17», российского производства, находились четыре человека, все они погибли.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Индии потерпел крушение истребитель российского производства.