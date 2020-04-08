Україна на період свого першого головування на Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва запланувала понад 20 заходів, центральною темою яких буде російська агресія, гібридна війна проти України та мілітаризація окупованого Криму.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

«На період Українського головування на Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва, яке триватиме до серпня, ми запланували понад 20 заходів. Цілком очевидно, що однією з центральних тем Українського головування на ФБС буде російська агресія та гібридна війна проти України, порушення Росією міжнародних зобов’язань, незаконна мілітаризація Кримського півострова», - сказав Божок.

Він нагадав, що Україна вперше в історії головуватиме на Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва, до складу якого входять усі 57 держав-учасниць ОБСЄ. Держави-учасниці ОБСЄ отримують можливість головувати на Форумі в середньому раз на двадцять років.

Заступник міністра пояснив, що безпековий Форум - це єдиний консультативний орган ОБСЄ, уповноважений розглядати питання військово-політичного виміру діяльності Організації з метою зміцнення військової безпеки та зменшення ризиків конфліктів в Європі.

«Форум має виключне значення для реалізації заходів зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі, обміну військовою інформацією та проведення інспекційної діяльності між державами- учасницями ОБСЄ, виконання ними Кодексу поведінки з військово-політичних аспектів безпеки. Форум також займається питаннями контролю над озброєннями, нерозповсюдження зброї масового знищення, розмінування та надає практичну допомогу в боротьбі з незаконним обігом озброєнь», - акцентував Божок.

Він зазначив, що через спалах пандемії роботу Форуму було заблоковано. Водночас, завдяки активній взаємодії України та наразі головуючої в ОБСЄ Албанії вдалося відновити його роботу. «Вперше в історії вона здійснюватиметься в онлайн режимі. 29 квітня 2020 року відбудеться перше пленарне засідання Форуму під головуванням України, на якому з програмною промовою виступить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба», - поінформував дипломат.

20 квітня Україна перебрала від Туреччини чотиримісячне головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Україна буде першою, яка головуватиме у Форумі в онлайн режимі, з урахуванням ситуації пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19.

Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері.

До пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, та низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).