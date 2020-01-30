У Росії заморозили куплену в США космічну програму “Морський старт” під українські ракети / Фото

11:00 28.04.2020   Россия

Програма космічних пусків “Морський старт”, яка була викуплена російською компанією S7 у 2016 році за 150 мільйонів доларів, призупинена.

Про це повідомив голова компанії Владислав Фільов, поскаржившись на те, що обіцянки російських чиновників щодо підтримки проєкту виявились пустими словами. Зазначаєтся, що купівля проєкту подавалась у Росії, як черговий прорив у космонавтиці та “відповіддю Ілону Маску”, пише Defence Express.

“Ми доставили комплекс до Владивостока, доставили командне судно і стартову платформу. Сьогодні у нас немає можливості чимось займатися, тому ми програму поки заморозили до кращих часів. Правда, коли ми узгоджували перевезення комплексу в Росію, мені говорили, що умови по розміщенню будуть не гірші, ніж в Америці … Не сталося: з фінансової точки зору гірше вдвічі”, – сказав Фільов в інтерв’ю газеті “КоммерсантЪ”, пояснивши, що мова йде платежі за портову інфраструктуру та стоянку системи запуску.

Окрім того, проєкт “Морський старт” досі залишається без ракет, бо був розроблений під український “Зеніт-3SL”. Але, попри плани переробити стартовий комплекс під “Союз-7”, роботи над цією ракетою досі перебувають на невизначеній стадії розробки.

Нагадаємо, що міжнародний проєкт “Морський старт” стартував у 1995 році, як міжнародний консорціум американської компанії Boeing, російської “Энергия”, українських КБ “Південне” та “Південмаш”, а також норвезької суднобудівної компанії Aker Kvaerner. Метою проєкту було зменшення собівартості виводу супутників на орбіту завдяки пуску з екватора, що дозволяє максимально ефективно використати швидкість оберту Землі та збільшити корисне навантаження.

Проте проєкт не вдалось забезпечити стабільними замовленнями, що спричинило банкрутство консорціуму у 2009 році. Це призвело до перерозподілу часток у проєкті та фактичного виходу з нього Boeing, який знизив свою частку із 40% до 3%, а також передачу “ключової ролі” російській компанії “Энергия”. До 2014 року було здійснено 36 пусків українських “Зенітів”, але після початку російської агресії в Україні проєкт залишився без головної частини — ракетоносіїв.

У підсумку у 2016 році російська приватна компанія S7, після багаторічних перемовин щодо врегулювання боргів, купила проєкт за 150-160 млрд дол. У 2019 році очільник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявив про намір перебазувати весь морський комплекс до Владивостоку. Протягом лютого-березня 2020 року пускова платформа та корабель для управління та складання ракет прибули до Росії. Загалом для виходу на самоокупність “Морський старт” за планами S7 мав робити мінімум 3-4 пуски на рік.

"Морський старт" на місці пуску на екваторі. Фото efence Express



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