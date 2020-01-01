Верховна Рада 243-ма голосами “За” прийняла за основу проєкт закону “Про внутрішній водний транспорт”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

Документ покликаний врегулювати правовідносини у сфері внутрішнього водного транспорту і встановити економічні та організаційні основи діяльності внутрішнього водного транспорту. Очікується, що прийняття проєкту акта забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту і дозволить виключити колізії у відповідній сфері законодавства.

Зокрема, законопроект передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Також законом лібералізується ринок внутрішніх водних перевезень, шляхом допуску суден під іноземним прапором та вводиться безкоштовне проходження шлюзів та часткове звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах.