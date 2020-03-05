У Миколаєві побудували пасажирське маломірне судно на сонячних батареях / Фото

10:20 28.04.2020   Николаев

Компанія «Річковий трамвайчик Миколаїв» у співпраці разом з провідними конструкторами та суднобудівниками міста створила інноваційне маломірне пасажирське судно «Фарад». 

Особливістю судна є те, що воно приводиться у рух електричним двигуном, який живиться від сонячної енергії, передає  спільнота “Миколаїв – місто корабелів”.

За мету розробки подібного судна, ініціатори проєкту поставили – відродження регулярних пасажирських перевезень у акваторіях річок Південний Буг та Інгул в місті Миколаєві. Довжина судна становить 10 метрів, а двигун потужністю 15 кВт розвиває швидкість 15 км на годину. Судно здатне нести корисне навантаження у 3 тонни. Живлення здійснюється від 47-ми високоефективних гнучких сонячних панелей, потужністю 110 Вт кожна. Без сонячного світу судно, завдяки акумуляторам, має запас ходу 3 години.

Через незначну осадку судна (всього 0,5 м), воно має можливість працювати в неглибоких акваторіях, дрібних маринах, яхт-клубах, тощо. Посилений кіль «Фарада» захищає судно від випадкового пошкодження на мілкому узбережжі та дозволяє йому підходити на піщані берегові лінії. Не дивлячись на невеликі розміри, палуба “трамвайчику” доволі простора і повністю трансформується, що уможливлює різне розташування сидінь під різноманітні потреби. Судно комплектується зйомним тентом, який дозволяє здійснювати пасажирські перевезення протягом усієї навігації з березня по листопад.

Катер «Фарад» був спеціально розроблений для руху від електричної силової установки. З встановленими сучасними батареями ємністю 40 кВт-г, «Фарад» на крейсерській швидкості 8 15 км/г здатен працювати безперервно близько трьох годин без використання сонячних панелей. В сонячний день потужність генерації панелей сягає 5 кВт, що збільшує автономність ходу. Для забезпечення цілодобової експлуатації електричного катера необхідно забезпечити 10 кВт трьох-фазні берегові зарядні станції.

Електричний катер «Фарад» розроблений для приватних та комерційних операторів, а також для урядових і науково-дослідних проєктів. В результаті таких компактних розмірів судно можна легко перевозити в будь-які віддалені райони. Катер також може бути використаний як мобільна електрична станція і здатен генерувати близько 5 кВт енергії.

Фото: Миколаїв – місто корабелів



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