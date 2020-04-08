Адвокат кримчанина Яцкіна розповів про «боротьбу» з коронавірусом у Лефортово

09:40 28.04.2020   Крым

У Слідчому управлінні ФСБ Москви пройшли слідчі дії щодо кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в «державній зраді».

Про це адвокат українця Микола Полозов повідомив у Facebook, пише Укрінформ.

«Сьогодні (27 квітня) в ході слідчих дій я зустрівся з українським політв'язням Іваном Яцкіним. Почуває він себе добре, на слідчих діях був у марлевій пов'язці, яку йому видали при переміщенні з корпусу», - зазначив Полозов.

При цьому він уточнив, що в камері в СІЗО Яцкін і його співкамерник знаходяться без масок. Залишається обмеження  - заборона на отримання передач, як безпосередньо в СІЗО, так і поштовими посилками. «Крім того, (Яцкін - ред.) вже два тижні без сигарет - співробітник тюремного ларька все ніяк не добереться до його камери. Заходи боротьби з коронавірусом у СІЗО «Лефортово» не змінилися - кожному ув'язненому на обід дають половину цибулини. Заміри температури як не здійснювалося, так і не здійснюються», - повідомив адвокат українця.

За його словами, «особливо Івана Григоровича цікавило питання обміну утримуваними особами між Росією й Україною», Яцкін не втрачає надію і вірить, що новий масштабний обмін «відбудеться якомога швидше».

Як повідомлялося, уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна було затримано восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують ув СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Мосміськсуд відмовив у апеляційній скарзі на це рішення.



Ще на цю тему:

19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
11:20 28.04.2020
Стало відомо, які теми підніматиме Україна під час головування на безпековому Форумі ОБСЄ
08:20 28.04.2020
ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом — СБУ
18:41 27.04.2020
Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції
18:01 27.04.2020
Ще двох ексдепутатів Севастопольської міськради судитимуть за держзраду
17:41 27.04.2020
СБУ разоблачила телекоммуникационные компании РФ на негласном сборе информации в оккупированном Крыму
17:21 27.04.2020
Активисты требуют освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ
17:01 27.04.2020
Ситуация с "российским Крымом" в эстонских учебниках будет исправлена - минобразования
15:01 27.04.2020
Російські силовики вчергове не випустили з Криму колишнього дисидента Софяника
14:01 27.04.2020
«Использует ли Россия эту пандемию для дальнейшей расправы над крымскими татарами?» – TRT World
11:00 24.04.2020
США в ОБСЄ: Через репресії і залякування Росії масштаб поширення коронавірусу у Криму невідомий
09:40 24.04.2020
СБУ попереджає про загрозу вербування українців спецслужбами РФ у Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
19:40 28.04.2020
В России снижаются объемы поставок рыбной продукции
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:10 28.04.2020
Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
20:15 28.04.2020
Оккупанты накормили крымских школьников консервами с червями / Фото
20:00 28.04.2020
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд