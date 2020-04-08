У Слідчому управлінні ФСБ Москви пройшли слідчі дії щодо кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в «державній зраді».

Про це адвокат українця Микола Полозов повідомив у Facebook, пише Укрінформ.

«Сьогодні (27 квітня) в ході слідчих дій я зустрівся з українським політв'язням Іваном Яцкіним. Почуває він себе добре, на слідчих діях був у марлевій пов'язці, яку йому видали при переміщенні з корпусу», - зазначив Полозов.

При цьому він уточнив, що в камері в СІЗО Яцкін і його співкамерник знаходяться без масок. Залишається обмеження - заборона на отримання передач, як безпосередньо в СІЗО, так і поштовими посилками. «Крім того, (Яцкін - ред.) вже два тижні без сигарет - співробітник тюремного ларька все ніяк не добереться до його камери. Заходи боротьби з коронавірусом у СІЗО «Лефортово» не змінилися - кожному ув'язненому на обід дають половину цибулини. Заміри температури як не здійснювалося, так і не здійснюються», - повідомив адвокат українця.

За його словами, «особливо Івана Григоровича цікавило питання обміну утримуваними особами між Росією й Україною», Яцкін не втрачає надію і вірить, що новий масштабний обмін «відбудеться якомога швидше».

Як повідомлялося, уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна було затримано восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують ув СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Мосміськсуд відмовив у апеляційній скарзі на це рішення.