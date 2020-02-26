Представник України розповів в ООН про порушення прав молоді у Криму та на Донбасі

09:20 28.04.2020   Крым

Діти та молодь на тимчасово окупованих Росією територіях на сході України, а також у Криму, долають серйозні виклики власній безпеці та здоров'ю, що часто супроводжується порушеннями міжнародного права з боку держави-окупанта.

На цьому наголосив у заяві Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на відкритих дебатах Ради безпеки ООН з питань молоді, миру й безпеки, які проходили в понеділок, повідомляє  Укрінформ.

"Минули шість років, але на тимчасово окупованих територіях України безліч загроз та викликів для молоді", - заявив Кислиця.

Так, за його словами, окупаційна влада вдається до масштабних порушень прав людини проти молодих активістів, а також прагне стерти українську національну й культурну ідентичність серед дітей та молоді.

Ще один серйозний виклик – це грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права, РФ примушує тисячі молодих людей з окупованих територій йти на "військову службу" до своїх збройних сил. При цьому, Кислиця назвав "найбільш цинічною" відправку молодих людей з Криму у військові частини, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України на Донбасі.

Тим часом, зауважив дипломат, пандемія COVID-19 створила нові виклики для життя й здоров'я населення – незалежно від віку – на тимчасово окупованих територіях.

"У цьому зв'язку ми нагадуємо про обов'язок для Російської Федерації як держави-окупанта вжити всіх необхідних заходів згідно з міжнародним гуманітарним правом для захисту життя та здоров'я населення окупованих територій", - підкреслив Кислиця.

Він уточнив, що держава-окупант, зокрема, зобов'язана забезпечувати задовільні умови охорони здоров'я та гігієни на займаних територіях, а також проводити профілактичні заходи для боротьби з поширенням заразних захворювань та епідемій.

Підсумовуючи, Постійний представник України при ООН наголосив, що захист молоді та їхніх прав є "інвестицією" у майбутнє та закликав держави-члени ООН до повної імплементації порядку денного дебатів Радбезу щодо молоді, миру та безпеки.



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