ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом — СБУ

08:20 28.04.2020   Крым

Військова контррозвідка СБУ заявляє, що представники ФСБ РФ незаконно затримали українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом. 

Представники ФСБ намагалися змусити прикордонника зізнатися у, нібито, навмисному перетині адмінмежі. Як пише Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники СБУ задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього представники російських спецслужб, використовуючи насилля і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційного співробітництва для одержання інформації щодо організації бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби. Після «вибиття» і відеофіксації зізнань у начебто перетині кордону представники РФ доправили українського військовослужбовця до контрольного пункту «Каланчак». Після цього Служба безпеки України здійснила перевірку інформації щодо обставин незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України рекомендує утримуватися від поїздок до РФ та на тимчасово окуповані території, а також нагадує, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчиняли ніяких дій і добровільно заявляли органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.



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