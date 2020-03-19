сКотлы для российского авианосца "Адмирал Кузнецов" готовят к отправке
|08:40 28.04.2020
|Россия
Котлы для тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будут отправлены на площадку 35-го СРЗ во второй декаде мая 2020 года.
Это следует из материалов запроса котировок, объявленного 23 апреля Центром судоремонта "Звездочка" на транспортировку котлов по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск, пишет sudostroenie.info.
Согласно техническому заданию, на судоремонтный завод будут доставлены четыре комплекта котлов КВГ-4 и оборудования к ним. Грузоотправителем выступает "Специальное конструкторское бюро котлостроения" (СКБК).
Заявки на участие в процедуре принимаются до 6 мая 2020 года. Подведение итогов запланировано на 22 мая. Максимальная стоимость работ оценивается в 35 037 269,54 рубля.
Напомним, в настоящее время на крейсере "Адмирал Кузнецов" ведутся работы по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами на территории 35 СРЗ в Мурманске. Завершение ремонта запланировано на 2022 год.
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