24 апреля 2020 года в оккупированном Севастополе началась буксировка большого противолодочного корабля (БПК) "Керчь" в бухту Инкерман, где пройдёт утилизация корабля.

Об этом пишет издание "Севастополь.ру" со ссылкой на данные очевидцев в социальных сетях, передает sudostroenie.info.

Ранее стало известно, что 15 декабря 2019 года на корабле прошла церемония спуска военно-морского флага, которая означает вывод БПК из состава Черноморского флота. Проведение основных работ по утилизации БПК "Керчь" было запланировано на 2021 год. Решение о выводе "Керчи" из боевого состава флота было принято в 2015 году после пожара кормовой части корабля в ноябре 2014 года.

БПК "Керчь" был построен в декабре 1974 года на судостроительном заводе имени 61 Коммунара в Николаеве. Полное водоизмещение корабля составляет 8990 тонн, длина – 162 м, ширина – 18,54 м, осадка при полном водоизмещении – 8,1 м.

Фото: Минобороны России