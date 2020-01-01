Оккупанты отправили на утилизацию большой противолодочный корабль "Керчь" / Фото
|09:00 28.04.2020
|Севастополь
24 апреля 2020 года в оккупированном Севастополе началась буксировка большого противолодочного корабля (БПК) "Керчь" в бухту Инкерман, где пройдёт утилизация корабля.
Об этом пишет издание "Севастополь.ру" со ссылкой на данные очевидцев в социальных сетях, передает sudostroenie.info.
Ранее стало известно, что 15 декабря 2019 года на корабле прошла церемония спуска военно-морского флага, которая означает вывод БПК из состава Черноморского флота. Проведение основных работ по утилизации БПК "Керчь" было запланировано на 2021 год. Решение о выводе "Керчи" из боевого состава флота было принято в 2015 году после пожара кормовой части корабля в ноябре 2014 года.
БПК "Керчь" был построен в декабре 1974 года на судостроительном заводе имени 61 Коммунара в Николаеве. Полное водоизмещение корабля составляет 8990 тонн, длина – 162 м, ширина – 18,54 м, осадка при полном водоизмещении – 8,1 м.
Фото: Минобороны России
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