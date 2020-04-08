Магазины и торговые центры в Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения
|08:00 28.04.2020
|Крым
Магазины, торговые и оптово-распределительные центры в оккупированном Крыму подключат к единой системе видеонаблюдения.
Оккупанты поясняют, что эта мера принимается для обеспечения продовольственной безопасности на территории Крыма в период пандемии. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале оккупационного правительства, пишет Крыминформ.
«Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить подключение объектов торговли, в том числе магазинов и распределительных центров (оптово-складских комплексов) к единой системе видеонаблюдения», – сказано в тексте документа.
Кроме этого, министерству информации оккупированного Крыма поручено организовать общую базу данных с информацией о торговых предприятиях, а сами магазины будут также подключены к информационной системе, в которую они будут вносить данные о ценах на товары первой необходимости и их запасах на своих складах.
Министерство промышленной политики, в свою очередь, будет заниматься мониторингом ситуации с ценами на наиболее значимые товары и их наличием на складах. А минтрансу республики поручено сформировать реестр грузовых компаний, занимающихся поставками товаров, и следить за стоимостью услуг, которые они предоставляют, чтобы не допустить необоснованного роста цен.
Сообщается, что оккупационные власти Крыма ведут ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости в республике. За необоснованное повышение цен на них предусмотрена ответственность от крупного штрафа до прекращения деятельности. Кроме того, между правительством республики и торговыми сетями подписан меморандум об уменьшении торговых наценок на социально значимые продукты.
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