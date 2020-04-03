Дитячі садки, школи та університети залишаться закритими в Румунії до вересня через епідемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента Румунії Клауса Йоганніса.

"Існує великий ризик, що учні перенесуть хворобу до школи, і існує великий ризик того, що вони перенесуть хворобу додому зі школи", - сказав Йоганніс, зазначивши, що навчальний рік закінчиться 12 червня.

До цього часу форми дистанційного навчання продовжуватимуться, як і в останні тижні.

Буде зроблений виняток лише для учнів які мають складати іспити: вони зможуть повернутися до школи між 2 та 12 червня, щоб підготуватися до цих іспитів. У класі буде максимум 10 учнів, і там вони проведуть лише дві-три години.

"Ми повинні дуже добре усвідомлювати, що епідемія ще не закінчена. Я чую від багатьох, що нам потрібно відпочити, що погода гарна і що епідемія все одно зникне. Мої дорогі, на жаль, це не так! Ми мали, ви бачили по вчорашній статистиці, понад 400 нових випадків зараження. У нас сьогодні понад 300. Тож ми не можемо жодним чином говорити про послаблення чи уповільнення цієї епідемії, на жаль", - сказав Йоганніс.

Нагадаємо, з 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.

У Румунії за останніми даними коронавірусом заразилися понад 11 тисяч людей, більше 500 – померли.