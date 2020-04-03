Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
|20:15 27.04.2020
|Греция
Архієпископ Греції Ієронім ІІ, предстоятель Елладської православної церкви, звернувся до уряду листом з проханням дозволити церквам відновити роботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Orthodox Times.
"Ми вже пішли на великі жертви. Переважна більшість священників виконували обмеження. Тож якщо є різні сценарії для відкриття перукарень та магазинів, чи справедливо, що церкви не мають такої можливості?" - йдеться у листі.
Архієпископ пропонує уряду дозволити церквам відновити служби з дотриманням 5 правил безпеки.
Перше з них – обмеження кількості людей у храмі, що має залежати від його площі. По-друге, якщо вірян дуже багато, вони мають слухати службу на вулиці через гучномовці, дотримуючись безпечної дистанції між собою.
Церкви також зобов’язуються не допускати скупчень людей, забезпечити вентиляцію у приміщеннях та розмістити антисептики.
Відповідь на листа ще очікують.
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