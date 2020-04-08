Китайська державна авіакомпанія Air China відмовиться вивозити рейсом Москва-Пекін інфікованих коронавірусом китайців: на борт пускатимуть тільки пасажирів з негативним результатом тесту на SARS-CoV-2.

Про це повідомляється в Twitter державного китайського видання Global Times, пише УНН.

Зазначається, що тест при цьому повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту. Така політика авіакомпанії вступить в силу з травня цього року. Йдеться тільки про громадян КНР: іноземцям заборонено в’їжджати в Китай вже з кінця березня.

Раніше 27 квітня стало відомо, що за кількістю заражених Росія обігнала Китай.

20 квітня повідомлялося, що китайська влада занепокоїлася через інфікованих, які прибувають з Росії: передбачається, що ввезені випадки зараження можуть спровокувати новий спалах хвороби.

За даними на 27 квітня, в Росії зафіксовано 6 198 нових випадків зараження у 85 регіонах, загальне число інфікованих по всій країні становить 87 147. За останню добу зафіксовано 50 летальних випадків, повністю одужали 579 осіб. За весь період зареєстровано 794 смерті, 7 346 осіб вилікувалися.