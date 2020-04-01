Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус

19:21 27.04.2020   Грузия

Уряд Грузії розпочав виконання плану поетапного зняття обмежень, введених через загрозу поширення коронавірусу COVID-19, з понеділка у містах дозволено роботу продовольчих ринків і таксі.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар глави грузинського уряду Іраклій Чіковані, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, також знімаються обмеження з онлайн-торгівлі (оптової та роздрібної) і служб доставки. Він також зазначив, що в силі обмеження залишаться лише в районах, де раніше був оголошений режим суворого карантину.

Водночас Чіковані наголосив, що зняття обмежень стосується тих компаній, установ та об'єктів, які повністю задовольняють розроблені міністерством охорони здоров'я рекомендації.

Що стосується переміщень між містами Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі, які були закриті 15 квітня, то ці обмеження залишаються в силі. Виняток 27-28 квітня буде зроблено для тих громадян, які хочуть переїхати за місцем проживання або за місцем роботи.

В силі залишається комендантська година, яка діє в масштабах всієї країни щодня з 21:00 до 6:00, зазначив Чіковані.

Він не виключив, що зняті обмеження можуть бути введені знову в разі, якщо епідеміологічна ситуація в Грузії погіршиться.

Згідно з розробленим урядом планом відновлення економічної діяльності в Грузії відбуватиметься поетапно, з проміжком у два тижні.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, більшість продовольчих ринків у понеділок не були відкриті, оскільки не відповідали вимогам медиків в умовах коронавірусної загрози.

У місті Телаві аграрний ринок було закрито після трьох годин роботи. Причиною стало те, що деякі торговці та відвідувачі ринку не носили медичних масок. Керівництво ринку було оштрафовано на 3 тис. ларі (майже $1 тис.).

Крім того, рішення на 27-28 квітня зняти заборону на виїзд з Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та Руставі для так званого возз'єднання сімей призвело до великих заторів на центральних автошляхах.

На сьогодні у Грузії підтверджено 496 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Шестеро людей із коронавірусом померли і 149 - одужали.



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