Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню

19:01 27.04.2020   Украина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зусилля Росії, прикладені у спробах послабити санкції, повинні бути спрямовані на припинення вогню. Однак це не так, і українські військові продовжують гинути.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

“Спроби Росії послабити санкції були інтенсивними. Хотілося б, щоб стільки ж зусиль було докладено для досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі. Але це як і раніше не так”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що тільки минулого тижня 10 українських військових були поранені, а один убитий в бою.

Нагадаємо, що 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, який повинен був сприяти ослабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу.

Раніше, 3 квітня, Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.



Ще на цю тему:

19:15 23.04.2020
Комітет ВР звернувся до іноземних парламентів щодо спроб РФ ослабити санкції
13:21 23.04.2020
Росії не вдасться скористатись з пандемії, щоб позбутись санкцій за агресію в Україні – американські експерти
20:45 22.04.2020
Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ об отмене санкций
17:01 21.04.2020
Санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання "Мінська" - Боррель
17:41 17.04.2020
Німеччина стоїть на боці України в ЄС у питанні продовження санкцій проти РФ - посол
13:15 14.04.2020
Коронавиирус не поможет: Кремлю напомнили условия для снятия санкций
20:30 09.04.2020
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
20:10 07.04.2020
У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій
17:20 06.04.2020
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
15:40 06.04.2020
Санкції проти Росії не заважають їй боротися з коронавірусом – Єврокомісія
12:41 01.04.2020
Британія рекордно оштрафувала лондонський банк за порушення санкцій проти Сбербанку
13:20 31.03.2020
Трамп продовжив санкції проти Росії через її кібератаки
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
10:45 27.04.2020
Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих
08:44 27.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
09:45 27.04.2020
У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 27.04.2020
Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС
19:01 27.04.2020
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
18:41 27.04.2020
Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції
18:21 27.04.2020
Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд