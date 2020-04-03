Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції

18:41 27.04.2020   Крым

Мілітаризація анексованого Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Укрінформ.

"В умовах погіршення стану епідеміологічної ситуації та захворюваності на коронавірус на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим і м. Севастополь підрозділи окупаційного контингенту РФ не припиняють активність, яка створює ризики для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 27 квітня російські окупаційні адміністрації у Криму та Севастополі зазначили, що у Криму 70 підтверджених випадків захворювань на COVID-19 (у різних режимах медичного нагляду – 1523 особи), а у Севастополі – 31 (у різних режимах медичного нагляду – близько 1900 осіб).

Водночас окупаційні підрозділи Чорноморського флоту РФ, інших частин і з’єднань Південного військового округу РФ та силових органів держави-окупанта продовжують навчальні заходи, здійснюють бойову підготовку та господарську діяльність, уточнили у міністерстві.

"Минулого тижня тільки за офіційними повідомленнями командування окупаційними військовими контингентами на території українського Кримського півострову та в прилеглій акваторії відбулося 6 помітних навчань, у яких взяли учать підрозділи РХБЗ, мінно-розшукова служба інженерного полку, морська авіація та сили ППО, загін кораблів, аварійно-рятувальний загін, підрозділ морської піхоти тощо", - поінформували у Мінреінтеграції.

Зокрема, 24 квітня у бухті Козачій міста Севастополя підрозділи ЧФ РФ відпрацьовували завантаження бронетехніки на великий десантний корабель, було задіяно понад 20 БТР-82АМ.

На цьому тлі у тимчасово окупованому Севастополі 25 квітня підтверджено захворювання на COVID-19 у 5 осіб.

"У тому числі: 1) - у військового будівельника, який працює на будівництві у районі бухти Омега, внаслідок чого все будівництво переведено у режим обсерватора (за узгодженим рішенням очільника окупаційної адміністрації та командувача ЧФ РФ ізольовано 700 осіб, у т.ч. – 200 мешканців Севастополя, які відділені від родин); 2) у військового будівельника на об’єкті в районі Бельбеку (в обсервацію направлені 84 особи); 3) у медсестри інфекційного шпиталю", - зазначили у відомстві.

Уточнюється, що у тимчасово окупованій АРК 25 квітня підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19 і ще 7 осіб шпиталізовано з діагнозом «позалікарняна пневмонія».

Внаслідок виявлення COVID-19 за останні 3 дні закрито на обсервацію: Сімферопольську клінічну лікарню (колишня Залізнична), всередині заблоковано 28 пацієнтів та 87 медпрацівників; лікарню у Курмані (колишнє Красногвардійське), в обсервації 89 медпрацівників та 60 пацієнтів; терапевтичне відділення лікарні в Алушті, в обсервації 15 медиків і 2 пацієнти, тощо.

"Під загрозою закриття через виявлення коронавірусу у пацієнтів та/або персоналу також опинилися лікарні у Білогірську, Саках, «Республіканська дитяча клінічна лікарня» (м. Сімферополь)", - зазначили у відомстві.

Уточнюється, що 27 квітня підтверджено захворювання у медпрацівника Іслям-Терецької (колишньої Кіровської) центральної райлікарні, внаслідок чого 26 працівників ЦРЛ відправлені на самоізоляцію додому.

У Мінреінтеграції наголосили, що спалах захворювання в окупаційному військовому контингенті, де неможливо дотриматися самоізоляції, може призвести до перевантаження не тільки військових шпиталів, але й звичайних лікарень, частина з яких вже закрита через Covid-19.

"Цивільні громадяни не отримають належної допомоги, що може призвести до важких гуманітарних наслідків. Це абсолютно безвідповідальне ставлення Російської Федерації як держави-окупанта до своїх обов’язків. Замість пропагандистських акцій з перекиданням частин РХБЗ до окупованої Абхазії, варто було б припинити активність окупаційних підрозділів у Криму. Натомість, російська влада оголосила намір звозити до Криму хворих на коронавірус з Південного військового округу. Кримчани все більше схожі на заручників, які на військовій базі», - зазначили в Мінреінтеграції.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.



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