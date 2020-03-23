Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”
|18:21 27.04.2020
|Украина
Тривають державні випробування ракетного комплексу "Нептун" в Одеській області.
Про це повідомляє Генштаб, передає Укрінформ.
"В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації – літаків СУ-27", - йдеться у повідомленні. Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".
РК-360 МЦ "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, який застосовують для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та інших транспортів та берегових радіоконтрасних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби.
Ще на цю тему:
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне випробування ракети "Вільха-М"
Україна розробляє ударну версію гелікоптера з керованими ракетами дальністю 10 км / Відео
Дунайське пароплавство передало дві баржі для випробувань ракетного комплексу “Нептун”
З’явилось відео влучання “Нептуна” по мішені /Відео
На Одещині провели випробування ракетного комплексу "Нептун"
У РНБО повідомили про чергове успішне випробування ракети “Вільха-М”
Українським військовим передали модернізований винищувач МіГ-29
КБ “ЛУЧ” достроково передав партію ракет “Вільха” до ЗСУ
До бойових підрозділів ЗСУ почали надходити вітчизняні бронеавтомобілі “Новатор” з ПТРК / Фото
Український бронеавтомобіль “Камрат” буде мати унікальний для свого класу рівень захисту / Фото