Служба безопасности Украины разоблачили холдинг телекоммуникационных компаний РФ на негласном получении информации пользователей интернета в оккупированном Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Следователи Главного следственного управления СБУ совместно с оперативниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации пользователей интернета в Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования начатого следователями СБУ по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, осуществлено сообщение о подозрении президенту, который сейчас скрывается в США, и конечному бенефициарному собственнику российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний.