Инициатива #PrisonersVoice запустила акцию в защиту узников Кремля. Активисты призывают международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы оказать давление на Россию с целью немедленно освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и России.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook, передает

Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Отмечается, что многие цивилизованные, демократические страны, в условиях коронавирусной пандемии, уже с начала весны приняли рекомендации по сокращению количества заключенных в тюрьмах. Эти меры должны предотвратить вспышки вируса в местах лишения свободы, где они могут иметь катастрофические последствия.

"Наша инициатива создала петицию на популярном ресурсе Change.org, в которой мы призываем международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы оказать давление на Россию с целью немедленно освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и России, а также использовать фактический контроль , который Россия осуществляет над частью Донецкой и Луганской областей, для немедленного освобождения всех людей, незаконно лишенных там свободы", - говорится в сообщении.