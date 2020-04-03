Активисты требуют освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ
|17:21 27.04.2020
|Крым
Инициатива #PrisonersVoice запустила акцию в защиту узников Кремля. Активисты призывают международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы оказать давление на Россию с целью немедленно освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и России.
Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook, передает
Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Отмечается, что многие цивилизованные, демократические страны, в условиях коронавирусной пандемии, уже с начала весны приняли рекомендации по сокращению количества заключенных в тюрьмах. Эти меры должны предотвратить вспышки вируса в местах лишения свободы, где они могут иметь катастрофические последствия.
"Наша инициатива создала петицию на популярном ресурсе Change.org, в которой мы призываем международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы оказать давление на Россию с целью немедленно освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и России, а также использовать фактический контроль , который Россия осуществляет над частью Донецкой и Луганской областей, для немедленного освобождения всех людей, незаконно лишенных там свободы", - говорится в сообщении.
Ще на цю тему:
СБУ разоблачила телекоммуникационные компании РФ на негласном сборе информации в оккупированном Крыму
Ситуация с "российским Крымом" в эстонских учебниках будет исправлена - минобразования
«Использует ли Россия эту пандемию для дальнейшей расправы над крымскими татарами?» – TRT World
США в ОБСЄ: Через репресії і залякування Росії масштаб поширення коронавірусу у Криму невідомий
Україна засудила в ОБСЄ "земельний" указ Путіна та черговий "призов" в окупованому Криму
МЗС РФ повернуло ноти України щодо окупованого Москвою Криму
США в ОБСЄ згадали американського медика, який загинув на Донбасі і висловили занепокоєння зростанням насильства в Криму
"Крим відрізаний від цивілізованого світу" – Кориневич