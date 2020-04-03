Министерство образования и науки Эстонской Республики заявило, что ситуация с "российским Крымом" в учебниках по английскому языку будет исправлена. На карту нанесут наклейки, которые будут указывать на принадлежность полуострова к Украине.

Об этом сообщается на странице конгресса украинцев Эстонии в Facebook, передает

Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Отмечается, что Министерство образования и науки Эстонской Республики ответило на письмо Конгресса украинцев Эстонии про учебник английского языка для эстонских школ, в котором Крым показан частью территории Российской Федерации.

"В письме Министерства сообщается, что, согласно договоренности с издательством Studium, которое выпустило данное руководство, ситуация будет исправлена. А именно, на карту нанесут наклейки, которые будут указывать на принадлежность Крымского полуострова к Украине. Министерство также заявило, что Эстония не признает оккупации Крыма Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее конгресс украинцев Эстонии направил письмо в Министерство образования Эстонской Республики в связи с тем, что в школьных учебниках на карте Европы Крым был обозначен как часть РФ. Издательство, которое выпустило эти учебники, извинилось за допущенную халатность и заявило, что фирма вероятно выпустит новые учебники. .