Ситуация с "российским Крымом" в эстонских учебниках будет исправлена - минобразования
|17:01 27.04.2020
|Крым
Министерство образования и науки Эстонской Республики заявило, что ситуация с "российским Крымом" в учебниках по английскому языку будет исправлена. На карту нанесут наклейки, которые будут указывать на принадлежность полуострова к Украине.
Об этом сообщается на странице конгресса украинцев Эстонии в Facebook, передает
Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Отмечается, что Министерство образования и науки Эстонской Республики ответило на письмо Конгресса украинцев Эстонии про учебник английского языка для эстонских школ, в котором Крым показан частью территории Российской Федерации.
"В письме Министерства сообщается, что, согласно договоренности с издательством Studium, которое выпустило данное руководство, ситуация будет исправлена. А именно, на карту нанесут наклейки, которые будут указывать на принадлежность Крымского полуострова к Украине. Министерство также заявило, что Эстония не признает оккупации Крыма Россией", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее конгресс украинцев Эстонии направил письмо в Министерство образования Эстонской Республики в связи с тем, что в школьных учебниках на карте Европы Крым был обозначен как часть РФ. Издательство, которое выпустило эти учебники, извинилось за допущенную халатность и заявило, что фирма вероятно выпустит новые учебники. .
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