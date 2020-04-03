У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
|16:41 27.04.2020
|Турция
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів штучної вентиляції легень – до кінця травня планується випустити 5 тисяч приладів.
Про це повідомив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар, передає Укрінформ.
«Секретом успіху були наші почуття милосердя, співчуття та справедливості, які є цінностями нашої цивілізації… Нас спонукала ця можливість дати джерело дихання людям в умовах світової пандемії», - розповів він.
Байрактар також повідомив, що МОЗ Туреччини вже замовило 5 тисяч таких приладів.
Таким чином Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі - й експортувати їх. Цими приладами планується обладнати більшість місць інтенсивної терапії в лікарнях країни (до спалаху COVID-19 їх нараховувалося 25 тисяч, апаратів ШВЛ - 18 тис.).
У процесі створення виробничої лінії співпрацювали великі компанії – у тому числі оборонної галузі: Baykar, Aselsan, Arçelik, BIOSYS.
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