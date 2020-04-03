По информации оккупационных властей, больница в Красногвардейском районе, терапевтическое отделение больницы в Алуште, Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная) закрыты для посещения и перепрофилированы в обсерватор.

В больницах были выявлены случаи заражения коронавирусом у пациентов либо у сотрудников, передает Флот2017.

«Руководитель» «крымского роспотребнадзора» Наталья Пеньковская прокомментировала ситуацию по каждой больнице. Так, в Красногвардейскую больницу выезжали «специалисты противочумной станции», под обсервацию попали «89 медицинских работников и 60 пациентов». В Алуштинской горбольнице на обсервацию переведено терапевтическое отделение, у пациентки которого обнаружен коронавирус. «На сегодня в обсервации остается 17 человек: 15 медиков и 2 пациента. Определен круг контактный – 105 человек, часть людей находятся под медицинским наблюдением на дому», — пояснила Пеньковская.

Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная) также закрыта на обсервацию из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. На обсервации находятся 28 пациентов и 87 медицинских работников.

Пеньковская заявила, что в зоне риска еще несколько медучреждений: Сакская больница и Республиканская детская клиническая больница. В этих медучреждениях работают сотрудники, у которых выявлен коронавирус, и лица из числа их близких контактов.

Отметим, что «власти» планируют с 1 мая разрешить деятельность большинства предприятий сферы услуг.