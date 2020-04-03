Україна наполягає на доставці "чорних ящиків" збитого в Ірані літака МАУ

15:41 27.04.2020   Украина

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом підкреслив, що наполягає на доставці в Україну "чорних ящиків" збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК-Україна.

Також глава українського МЗС наполягає на виплаті компенсацій сім'ям жертв катастрофи.

"Україна налаштована на подальший діалог з метою з'ясування усіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним і близьким жертв катастрофи. Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, згідно Чиказької конвенції, бортових самописців в Україну, з подальшим рішенням про місце їх розшифровки і дослідження за участю країн, громадяни яких загинули в результаті трагедії", - зазначено в повідомленні.

При цьому іранський міністр запевнив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше обурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності і офіційній позиції Ірану, а також отримала відповідну правову оцінку. Глава МЗС Ірану також нагадав, що ряд осіб вже були затримані в ході розслідування.

Заріф сказав Кулебі, що Іран прагне якомога швидше розслідувати трагедію, з'ясувати всі її обставини, встановити винних у події і притягти їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що уряд Ірану направив до МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння. Серед іншого, документ зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ. У відповідь на це українське міністерство підкреслило, що наполягає на виплаті компенсацій.



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