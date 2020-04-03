Україна наполягає на доставці "чорних ящиків" збитого в Ірані літака МАУ
|15:41 27.04.2020
|Украина
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом підкреслив, що наполягає на доставці в Україну "чорних ящиків" збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК-Україна.
Також глава українського МЗС наполягає на виплаті компенсацій сім'ям жертв катастрофи.
"Україна налаштована на подальший діалог з метою з'ясування усіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним і близьким жертв катастрофи. Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, згідно Чиказької конвенції, бортових самописців в Україну, з подальшим рішенням про місце їх розшифровки і дослідження за участю країн, громадяни яких загинули в результаті трагедії", - зазначено в повідомленні.
При цьому іранський міністр запевнив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше обурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності і офіційній позиції Ірану, а також отримала відповідну правову оцінку. Глава МЗС Ірану також нагадав, що ряд осіб вже були затримані в ході розслідування.
Заріф сказав Кулебі, що Іран прагне якомога швидше розслідувати трагедію, з'ясувати всі її обставини, встановити винних у події і притягти їх до відповідальності.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що уряд Ірану направив до МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння. Серед іншого, документ зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ. У відповідь на це українське міністерство підкреслило, що наполягає на виплаті компенсацій.
Ще на цю тему:
Переговори з Іраном щодо притягнення до відповідальності винних у збитті літака МАУ тривають - Кулеба
Іран пропонує Україні підписати меморандум про порозуміння у справі збитого літака МАУ
Кулеба обговорив з головою МЗС Канади поширення COVID-19 та збиття Іраном літака МАУ
Іран відклав розшифровку “чорних скриньок” літака МАУ
Кулеба запевнив, що Україна продовжує вести переговори з Іраном, щоб отримати "чорні ящики" збитого літака "МАУ"
Четверо рибалок у Чорному морі намагалися втекти від прикордонників
В Азовському морі тривають пошуки зниклих рибалок