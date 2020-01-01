Мариупольский морской порт в январе-марте 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,4% — до 1,654 тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Переработка экспортных грузов увеличилась на 26,8% — до 1,386 млн тонн, импортных — на 29%, до 224,66 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов составила 43 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов, в частности, подсолнечного масла, сократилась на 41% — до 30,5 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 32% — до 510,52 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 55,9% — до 282,72 тыс. тонн, в том числе зерна — на 91,7%, до 243,83 тыс. тонн. Перевалка угля составила 120,32 тыс. тонн. Переработка строительных грузов снизилась на 44,7% — до 99,36 тыс. тонн. Перевалка руды увеличилась на 17,7% — до 8,12 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов выросла на 34,1% — до 1,113 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на 31,9% — до 1,094 млн тонн, в том числе металлопроката — на 70% — до 224,17 тыс. тонн, чугуна — на 31,4%, до 65,05 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 24,2%, до 805,25 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 11,86 тыс. тонн, цемента в таре — 5 тыс. тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 1,8 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,7 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Мариупольский морской торговый порт» и ООО «СТТ».

Мариупольский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% — до 6,483 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году — 4,4%, в 2017 году — 4,9%).