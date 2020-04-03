Севастопольському плавцю-марафонцеві, колишньому дисиденту Олегу Софянику прикордонники російської ФСБ вдруге не дозволили покинути територію анексованого Криму.

Про це повідомив Софяник у коментарі проєктові Радіо Свобода.

За його словами, вранці 27 квітня він приїхав на російський пункт пропуску «Джанкой», щоб знову спробувати виїхати на територію материкової України. Однак російські прикордонники відмовили йому у пропуску, пославшись на «постанову уряду Росії» від 27 березня.

«Прикордонники відразу сказали, що мене вже знають і що наявність російського паспорта не дозволяє мені виїхати з Криму. Письмову відповідь про те, чому мені не можна покинути Крим, вони давати категорично відмовилися. Усно послалися на постанову уряду, що на невизначений час обмежує в’їзд і виїзд з Росії громадянам Російської Федерації», – розповів він.

За словами Софяника, йому пояснили, що покинути територію Криму він зможе тільки, якщо позбудеться російського громадянства.

Софяник зазначив, що очікуєвід ОПУ і Офісу українського омбудсмена допомоги найближчим часом у його виїзді з анексованого Криму на материкову частину України. Також він зазначив, що планує подати скаргу до ЄСПЛ з приводу обмеження його права на свободу пересування.

Олег Софяник намагався виїхати на материкову частину України з Криму 17 квітня. Але російське прикордонне управління ФСБ не дозволило йому це зробити. Чоловік заявив, що подав заяву про вихід з громадянства Росії.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді взимку.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.