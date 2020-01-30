ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання та готується скасувати літню сесію в Страсбурзі

14:41 27.04.2020   Украина

Парламентська асамблея Ради Європи 30 квітня проведе перші онлайн-засідання та готується до скасування своєї літньої сесії у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Проведення засідань "Європейська правда" підтвердили у пресслужбі Асамблеї.

Згідно з планами, в четвер 30 квітня о 10 годині ранку відбудеться віртуальне засідання Бюро Асамблеї. О третій годині дня пройде засідання постійного комітету, також віртуальне.

Починаючи з 6 березня усі засідання комітетів ПАРЄ були скасовані, а ці позачергові засідання Бюро та посткому стануть першими, що будуть проведені від початку епідемії, хоч і у відеорежимі.

Постійний комітет - орган, який має право юридично ухвалювати рішення замість Асамблеї. Наразі не ясно, які питання він розглядатиме. 

Водночас усі травневі засідання Бюро та постійного комітету перенесені на середину вересня. Це означає, що з великою імовірністю літня сесія ПАРЄ не відбудеться. 

Нагадаємо, весняна пленарна сесія ПАРЄ, яка була запланована на 20-24 квітня, також була скасована через спалах коронавірусу.

Як повідомлялось, конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень, перенесуть через епідемію.



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