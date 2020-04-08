Україна очікує у 2020 р. два транші від МВФ по $1,75 млрд, обговорює подальше збільшення суми траншів
|14:21 27.04.2020
|Украина
Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів, однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.
"Очікуються до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо цю суму збільшити) $3,5 млрд. Ідеться про два транші - $1,75 млрд і $1,75 млрд", - сказав він на онлайн-засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в понеділок.
Марченко нагадав депутатам: для подальшої співпраці потрібно ухвалити законопроект про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).
"Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу", - сказав міністр, коментуючи можливість укладення угоди за так званою антиепідеміологічною програмою.
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