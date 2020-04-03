«Использует ли Россия эту пандемию для дальнейшей расправы над крымскими татарами?» – TRT World
|14:01 27.04.2020
|Крым
«Использует ли Россия эту пандемию для дальнейшей расправы над крымскими татарами?», – задается вопросом обозреватель турецкого информагентства TRT World.
«В частности, есть одна община, которая будет обеспокоена новыми мерами России по борьбе с Covid-19, а именно крымские татары. Более шести лет с тех пор, как Россия вторглась и незаконно аннексировала полуостров Крым у Украины, крымскотатарское население остается под давлением, преследуется и маргинализируется Москвой. В связи с тем, что российские власти вводят новые ограничения на борьбу с Covid-19, существует опасение, что ситуация с татарами станет более нестабильной. Мало кто сомневается в подлинной необходимости закрытия школ или предотвращения массовых собраний в Крыму после появления вируса. Это была стандартная практика во всем мире. Но если посмотреть на историю российских нарушений прав человека в Крыму, есть законные опасения, что Москва будет использовать эти новые меры для борьбы с вирусом, чтобы подавить крымских татар еще больше. С тех пор как Россия захватила Крым, татары подвергаются преследованиям и преследованиям за свою культуру и веру. Москва закрыла Меджлис крымских татар. Другие здания, связанные с татарами, постоянно разрушаются. Во многих мечетях по всему Крыму установлены камеры видеонаблюдения, которые контролируются российскими службами безопасности. Некоторым видным крымскотатарским лидерам было запрещено возвращаться в Крым. За последние шесть лет десятки татар были арестованы по сомнительным обвинениям в «терроризме». Ситуация с крымскими татарами и без того мрачная из-за жесткой тактики России. Добавление глобальной пандемии, такой как Covid-19, делает ситуацию еще хуже», пишет Крым.Реалии.
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