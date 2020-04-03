Станом на 27 квітня COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом за весь час пандемії захворіли 9 009 людей. З них 614 дітей та 1749 медпрацівників”, - зазначив Степанов.

За добу з 26 квітня COVID-19 було підтверджено у 73 медпрацівників та 28 дітей. Загалом за добу підтверджено 392 нових випадки.