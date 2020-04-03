В Україні COVID-19 підтвердили у 1749 медиків
|13:21 27.04.2020
|Украина
Станом на 27 квітня COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Загалом за весь час пандемії захворіли 9 009 людей. З них 614 дітей та 1749 медпрацівників”, - зазначив Степанов.
За добу з 26 квітня COVID-19 було підтверджено у 73 медпрацівників та 28 дітей. Загалом за добу підтверджено 392 нових випадки.
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