Несколько крымских компаний намерены запустить виртуальных мобильных операторов в Краснодарском крае. Жители оккупированного Крыма стали часто ездить в соседний регион, и им нужно безроуминговое пространство.



Как следует из материалов Роскомнадзора, в конце декабря 2019 года лицензии на оказание подвижной радиотелефонной (то есть мобильной) связи в Краснодарском крае получили «К-Телеком» и «КТК Телеком», передает РБК.

Первая оказывает услуги мобильной связи в оккупированном Крыму под брендом Win Mobile, вторая — под брендом Volna Mobile. В начале 2020 года аналогичные лицензии получили «Крымтелеком», «Севастополь Телеком», а в марте — «дочка» последнего «СевТелекомСвязь» (оказывает услуги мобильной связи в Крыму под брендом «СевМобайл»).



Если кто-то из перечисленных компаний реализует проект, это будет первый случай выхода крымских операторов связи в другие регионы России.



Представители «КТК-Телекома», «Севастополь Телекома» и «СевТелекомСвязи» отказались от комментариев.

Представитель «Крымтелекома» не ответил на вопрос, связаться с «К-Телекомом» не удалось.

Однако три источника на российском телекоммуникационном рынке пояснили, что перечисленные компании прорабатывают возможность запуска в Краснодарском крае своих виртуальных операторов мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). Они оказывают услуги, используя сеть обычных мобильных операторов.



