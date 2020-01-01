Пожежі спалахнули в таборі мігрантів на острові Самос, що призвело до його часткової евакуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Одна з пожеж спалахнула відразу за головним табором в районі з наметами в яких проживає частина переповненого табору мігрантів, а також медичними та іншими допоміжними установами. Основна частина табору не постраждала.

Перша пожежа почалася недільного вечора, а інша – більша - пізніше вночі. Причина невідома, але місцеві ЗМІ повідомляють, що перша пожежа почалася під час зіткнення між різними етнічними группами.

Неурядова організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що перша пожежа залишила близько 100 осіб без даху над головою після того, як їх намети були спалені. Невідомо, скільки ще мігрантів залишилися без даху над головою в результаті більшої пожежі, але деякі з них були доставлені поліцією на площу в сусідньому місті Вати.

Мігранти, що утримуються в переповнених острівних таборах, все більше впадають у відчай через умови і повільного розгляду їх клопотань про надання притулку і прагнуть покинути їх. Час від часу спалахує насильство як всередині таборів, так і спрямоване протии влади.